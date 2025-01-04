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Ферстаппен — о сезоне-2024: никак не мог ожидать, что всё будет так печально

Ферстаппен — о сезоне-2024: никак не мог ожидать, что всё будет так печально
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями, вызванными проблемами коллектива по ходу сезона 2024 года.

«Четвёртый титул определённо много значит для меня. Это был не самый простой вызов для меня. Я думаю, что многие сотрудники команды просто находились под постоянным давлением.

Мы все хотели добиться успеха, мы завершили сезон [2023 года], в котором, по сути, доминировали. Конечно, я никогда не ожидал, что всё повторится подобным образом. Но и никак не мог ожидать, что всё будет так печально, как в середине 2024 года.

Очевидно, в некоторых гонках мы были разочарованы, а не счастливы. Но вместо того, чтобы просто сидеть сложа руки и расстраиваться из-за ситуации, все принялись за работу, и это было приятно видеть. Поэтому очень горжусь всеми и тем, как мы все держались вместе», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

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