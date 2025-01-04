Ещё один источник подтвердил, что бывший инженер Сайнса будет работать с Хэмилтоном

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport подтвердило, что гоночный инженер Риккардо Адами будет работать с 39-летним семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном в «Феррари».

Также, по данным итальянского издания, Хэмилтон продолжит работать с менеджером Марком Хайнсом, с которым он воссоединился в прошлом году. Кроме того, к Хэмилтону в «Феррари» присоединятся тренеры, фотографы, сотрудники службы безопасности и специалист по связям с общественностью за пределами Формулы-1.

Адами работает в Формуле-1 с 2002 года. Свой путь он начинал в «Минарди». Риккардо остался в этой команде, когда она была выкуплена «Ред Булл» и переименована в «Торо Россо». Адами проработал там до 2015 года, а затем перешёл в «Феррари», где проработал четыре года с Себастьяном Феттелем, а затем с Карлосом Сайнсом.