Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ещё один источник подтвердил, что бывший инженер Сайнса будет работать с Хэмилтоном

Ещё один источник подтвердил, что бывший инженер Сайнса будет работать с Хэмилтоном
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport подтвердило, что гоночный инженер Риккардо Адами будет работать с 39-летним семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном в «Феррари».

Также, по данным итальянского издания, Хэмилтон продолжит работать с менеджером Марком Хайнсом, с которым он воссоединился в прошлом году. Кроме того, к Хэмилтону в «Феррари» присоединятся тренеры, фотографы, сотрудники службы безопасности и специалист по связям с общественностью за пределами Формулы-1.

Адами работает в Формуле-1 с 2002 года. Свой путь он начинал в «Минарди». Риккардо остался в этой команде, когда она была выкуплена «Ред Булл» и переименована в «Торо Россо». Адами проработал там до 2015 года, а затем перешёл в «Феррари», где проработал четыре года с Себастьяном Феттелем, а затем с Карлосом Сайнсом.

Материалы по теме
Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера
Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android