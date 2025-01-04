39-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1, являющийся гонщиком «Феррари», Льюис Хэмилтон обратился к поклонникам с мотивирующей речью.

«Я очень рад предстоящему году. Переход в «Феррари» заставил меня много думать. Совет всем, кто собирается сделать следующий шаг в 2025 году: примите перемены. Независимо от того, хотите ли вы сменить компанию, освоить новый навык или даже попробовать что-то новое, помните, что в переосмыслении себя есть огромная сила. Ваша следующая возможность всегда под рукой.

2025 год — это год, чтобы использовать новые возможности, оставаться голодным, продолжать с целью. Давайте сделаем этот год незабываемым», — приводит слова Хэмилтона издание Eurosport Italia.