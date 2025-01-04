Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон обратился к поклонникам с мотивирующей речью

Льюис Хэмилтон обратился к поклонникам с мотивирующей речью
Комментарии

39-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1, являющийся гонщиком «Феррари», Льюис Хэмилтон обратился к поклонникам с мотивирующей речью.

«Я очень рад предстоящему году. Переход в «Феррари» заставил меня много думать. Совет всем, кто собирается сделать следующий шаг в 2025 году: примите перемены. Независимо от того, хотите ли вы сменить компанию, освоить новый навык или даже попробовать что-то новое, помните, что в переосмыслении себя есть огромная сила. Ваша следующая возможность всегда под рукой.

2025 год — это год, чтобы использовать новые возможности, оставаться голодным, продолжать с целью. Давайте сделаем этот год незабываемым», — приводит слова Хэмилтона издание Eurosport Italia.

Материалы по теме
Ещё один источник подтвердил, что бывший инженер Сайнса будет работать с Хэмилтоном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android