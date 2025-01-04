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Хельмут Марко ответил, способен ли Антонелли соревноваться с Расселлом в «Мерседесе»

Хельмут Марко ответил, способен ли Антонелли соревноваться с Расселлом в «Мерседесе»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко ответил, как относится к подписанию 18-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли в «Мерседес».

«Антонелли – это риск, но мы пошли на риск с Ферстаппеном. Он тоже был молод, когда сел за руль. Однако Макс не был в ведущей команде, поэтому на него оказывалось меньшее давление.

Я не понимаю, почему Антонелли посадили за руль в Монце. Он был быстр в первых трёх поворотах, а в четвёртом врезался в стену. Хотя если он реализует свои сильные стороны, то станет угрозой для Расселла», — приводит слова Марко издание Sport.de.

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