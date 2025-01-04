Ален Прост: я нахожу Макса Ферстаппена очень уважительным на трассе. Он не жульничает

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост лестно высказался в адрес нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«На трассе я нахожу его очень уважительным. Он не жульничает. Потом можно говорить об ограничениях на трассе, но это его стиль пилотирования. Так Макс научился, для него это норма. Лучшее тому подтверждение — он принимает штраф, когда получает их. Как всегда, он идёт так далеко, как может.

У Макса есть такая хорошая черта, как свобода. Завтра Ферстаппен мог бы сказать вам, что прекратит выступать через месяц, и никто не удивился бы. Такой он есть, и это его особенность. Он, безусловно, меньше заботится о своём имидже, чем многие другие гонщики.

Но я думаю, его будут помнить как невероятно талантливого пилота. Очень жёсткого, конечно, но его четыре титула полностью заслужены. Сейчас он находится на вершине», — приводит слова Проста портал GPblog.