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Ален Прост: я нахожу Макса Ферстаппена очень уважительным на трассе. Он не жульничает

Ален Прост: я нахожу Макса Ферстаппена очень уважительным на трассе. Он не жульничает
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост лестно высказался в адрес нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«На трассе я нахожу его очень уважительным. Он не жульничает. Потом можно говорить об ограничениях на трассе, но это его стиль пилотирования. Так Макс научился, для него это норма. Лучшее тому подтверждение — он принимает штраф, когда получает их. Как всегда, он идёт так далеко, как может.

У Макса есть такая хорошая черта, как свобода. Завтра Ферстаппен мог бы сказать вам, что прекратит выступать через месяц, и никто не удивился бы. Такой он есть, и это его особенность. Он, безусловно, меньше заботится о своём имидже, чем многие другие гонщики.

Но я думаю, его будут помнить как невероятно талантливого пилота. Очень жёсткого, конечно, но его четыре титула полностью заслужены. Сейчас он находится на вершине», — приводит слова Проста портал GPblog.

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