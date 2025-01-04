Бриаторе: будь я на руководящей должности в «Феррари», не подписал бы Льюиса Хэмилтона

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе поделился мнением о переходе британского пилота Льюиса Хэмилтона в итальянский гоночный коллектив «Феррари».

«Будет странно видеть Льюиса в «Феррари». Конечно, я уважаю такие решения, но также задаюсь вопросом, имеет ли это смысл. У «Феррари» были два топ-пилота: Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Не понимаю, почему они расформировали эту великолепную пару. Не моя работа судить, но если бы я занимал руководящую должность в «Феррари», то не подписал бы контракт с Льюисом Хэмилтоном.

В принципе, для Формулы-1 неплохо, если Льюис будет выступать за «Феррари». И всё, что хорошо для Формулы-1, хорошо и для меня. Время покажет, насколько удачно Хэмилтон будет выступать в «Феррари», — приводит слова Бриаторе портал F1i.