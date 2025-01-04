Норрис — об уходе Сайнса из «Феррари»: это досадно. Карлос заслужил хорошее место в Ф-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался об уходе испанского гонщика Карлоса Сайнса из «Феррари» в «Уильямс».

«Мы не знаем, когда «Уильямс» включится в борьбу. Даже 2026 год — это всего лишь чуть более чем год от сегодняшнего дня. Но в 2026 году может произойти всё что угодно. «Уильямс» может внезапно оказаться на вершине. Поэтому надо подождать.

Тем не менее это досадно, поскольку Карлос достаточно доказал в Формуле-1, чтобы иметь хорошее место. Он заслуживает бороться за титул, победы в Гран-при и подобные вещи. Поэтому печально, когда такая возможность упускается. Но не из-за того, что у Карлоса нет таланта или способностей.

Причина в том, что самое известное имя в Формуле-1 заполучило его место. Посмотрим, как Льюис выступит с Шарлем и против Шарля. Карлос достаточно доказал, поэтому не думаю, что кто-то должен сомневаться в нём. Уверен, что его время настанет и он поможет «Уильямсу» вернуться на вершину», — приводит слова Норриса портал GPblog.