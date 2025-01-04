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Росс Браун выбрал между Хэмилтоном и Шумахером в вопросе величайшего пилота Ф-1 в истории

Росс Браун выбрал между Хэмилтоном и Шумахером в вопросе величайшего пилота Ф-1 в истории
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Бывший спортивный директор Формулы-1 Росс Браун выбрал между британцем Льюисом Хэмилтоном и немцем Михаэлем Шумахером в вопросе величайшего пилота чемпионата в истории.

«Скопление людей такого высокого уровня, с таким исключительным гонщиком, как Михаэль, случается очень редко. Не чаще одного раза в 10 лет. У меня также есть опыт работы с Льюисом, который является другим невероятно быстрым и талантливым гонщиком. Однако у него совершенно иной подход.

У Льюиса есть та известность, тот образ жизни, который многие хотят вести, что является противоположностью спокойствия, к которому стремился Михаэль. Но в глубине души были та же преданность, талант и стремление. Просто подход был другим.

Что касается меня, то помочь Шумахеру выиграть каждый из его семи титулов чемпиона мира было просто исключительным опытом. Нет никого выше Михаэля. У него был огромный талант. История Формулы-1 полна гонщиков с огромным талантом, которые не смогли применить его на практике. Очевидно, Михаэлю это было под силу.

Он также находился в исключительной физической форме, обладал огромной концентрацией и беспрецедентной самоотдачей. У него были все необходимые качества», — приводит слова Брауна портал Planetf1.

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