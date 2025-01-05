Эдди Джордан ответил, в чём Шарль Леклер превосходит Льюиса Хэмилтона

76-летний основатель и бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1 Эдди Джордан ответил, в чём пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» монегаск Шарль Леклер превосходит своего напарника британца Льюиса Хэмилтона.

«В «Феррари», в первую очередь, Хэмилтону придётся победить Леклера. Шарль не марионетка. Скажем так, я буду удивлён, если Льюису удастся сравниться с ним в квалификации. Но кто знает [что произойдёт]? Хэмилтон — тёмная лошадка. Никогда не знаешь, что случится», — приводит слова Джордана портал Crash.net.

Ранее Росс Браун выбрал между Хэмилтоном и Шумахером в вопросе величайшего пилота Ф-1 в истории.