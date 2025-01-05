Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен ответил, хочет ли побить рекорд Михаэля Шумахера

Макс Ферстаппен ответил, хочет ли побить рекорд Михаэля Шумахера
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний нидерландский пилот Формулы-1 и четырёхкратный чемпион в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, ставит ли он перед собой цель повторить и побить рекорд по количеству титулов подряд легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера.

Напомним, Шумахер является семикратным победителем серии и завоевал пять титулов подряд в период с 2000 по 2004 год, выступая за «Феррари».

«Конечно, я хотел бы победить и в этом году. Но у меня нет отдельной галочки, чтобы выиграть пять титулов подряд, или сколько их всего мне надо [для рекорда Михаэля Шумахера].

Я нахожусь в команде, которая, как мне кажется, способна выигрывать чемпионаты, и я очень рад, что мы снова выйдем на стартовую решётку в 2025-м. Надеюсь, наша форма будет достаточно быстрой. Знаю, что когда у нас будет достаточный темп, тогда я сделаю всё остальное. Потому просто надеюсь, что мы будем конкурентоспособны», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Материалы по теме
Ферстаппен — о сезоне-2024: никак не мог ожидать, что всё будет так печально
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android