Макс Ферстаппен ответил, хочет ли побить рекорд Михаэля Шумахера

27-летний нидерландский пилот Формулы-1 и четырёхкратный чемпион в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, ставит ли он перед собой цель повторить и побить рекорд по количеству титулов подряд легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера.

Напомним, Шумахер является семикратным победителем серии и завоевал пять титулов подряд в период с 2000 по 2004 год, выступая за «Феррари».

«Конечно, я хотел бы победить и в этом году. Но у меня нет отдельной галочки, чтобы выиграть пять титулов подряд, или сколько их всего мне надо [для рекорда Михаэля Шумахера].

Я нахожусь в команде, которая, как мне кажется, способна выигрывать чемпионаты, и я очень рад, что мы снова выйдем на стартовую решётку в 2025-м. Надеюсь, наша форма будет достаточно быстрой. Знаю, что когда у нас будет достаточный темп, тогда я сделаю всё остальное. Потому просто надеюсь, что мы будем конкурентоспособны», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.