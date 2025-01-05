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Норрис: не думаю, что «Макларен» по достоинству оценили

Норрис: не думаю, что «Макларен» по достоинству оценили
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Британский гонщик и вице-чемпион Формулы-1 в 2024 году Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», заявил, что его коллектив не по достоинству оценили за преодолённые трудности.

«Мы начинали вместе Карлосом [Сайнсом], и мы то добивались прогресса, то откатывались назад, находясь на качелях. И на самом деле ничего не менялось, рост не продолжался. Нам было трудно просто преодолеть этот барьер и приблизиться к «Феррари», «Мерседесу» и «Ред Булл», потому что в течение столь длительного периода они доминировали.

Теперь мы не только справились с проблемами за последние полтора года, но и поднялись на его вершину, став лучшей командой и лидером, и, надеюсь, продолжим побеждать. Я не думаю, что люди не из паддока достойно оценили «Макларен» за то, что мы сделали и преодолели», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

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