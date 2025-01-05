Ландо Норрис объяснил, почему не покинул «Макларен»

Британский гонщик и вице-чемпион Формулы-1 в 2024 году Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», рассказал, почему не ушёл из коллектива при имеющихся предложениях.

«Как я уже сказал ранее, нам пришлось долго подниматься, чтобы достичь того, чего мы достигли, и это было весело, и мне это действительно понравилось, и я получал от этого удовольствие.

Думаю, что больше всего горжусь и радуюсь тому факту, что я всё еще здесь. Тот факт, что я член «Папайи», объясняется тем, что я верил в команду на протяжении многих лет. У меня были возможности не выступать за «Макларен» и, возможно, начать выигрывать гонки на более раннем этапе моей карьеры.

Я получал различные предложения в последние годы, но верил и хотел просто добиться успеха с «Маклареном». мне хотелось сделать это с ребятами, которые дали мне шанс в Формуле-1», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.