Карлос Сайнс-старший перевернулся на втором этапе зачёта внедорожников «Дакар»-2025

В эти минуты в Бише (Саудовская Аравия) проходит первая часть второго этапа ралли-рейда «Дакар»-2025 в зачёте внедорожников.

На одном из отрезков дистанции трёхкратный победитель «Дакара» испанец Карлос Сайнс-старший, выступающий за заводскую команду «Форда», перевернулся.

Фото: кадр из трансляции

Тем не менее легендарному 62-летнему гонщику после ремонта удалось поехать дальше. Он потерял на инциденте порядка 20 минут.

«Дакар»-2025 — 47-е мероприятие ралли «Дакар», организованное Amaury Sport Organisation (ASO), и шестой раз, когда Саудовская Аравия принимает это мероприятие. Соревнования проходят с 3 по 17 января. Четвёртый год подряд это мероприятие также стало первым этапом чемпионата мира по ралли-рейдам.