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Ферстаппен — о Лоусоне: неважно, кто будет в машине, если мы сделаем её быстрее

Ферстаппен — о Лоусоне: неважно, кто будет в машине, если мы сделаем её быстрее
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27-летний нидерландский пилот Формулы-1 и четырёхкратный чемпион в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своём новом напарнике по команде в сезоне-2025 новозеландце Лиаме Лоусоне.

«Если мы сделаем машину быстрее, то имя в кабине не будет иметь значения», — приводит слова Ферстаппена Blick.

Напомним, в «Ред Булл» 22-летний Лоусон заменил мексиканского ветерана Серхио Переса, который провёл четыре года в австрийской команде.

В сезоне-2024 Формулы-1 новозеландский автогонщик, выступавший за итальянский гоночный коллектив «РБ», принял участие в шести гонках, доехав до финиша в каждой из них и набрав четыре очка.

Чемпионат мира по кольцевым автогонкам класса Формула-1 2025 года стартует 16 марта в Австралии.

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