«Ждали два месяца». Вассёр выразил недовольсто решениями ФИА

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр ответил на вопрос, почему проявлял недовольство долгим разбирательством ФИА в отношении проблемы гибкого заднего антикрыла «Макларена».

«Я немного расстроен этим, потому что это очевидное преимущество, а мы ждали два месяца решения о том, законно это или нет. Когда у тебя такая гонка, как была в Монце, где четыре или пять машин держались в пределах десятой доли секунды, гибкое крыло и что-то подобное имеет огромное значение», — приводит слова Вассёра GPblog.

В сезоне-2024 Формулы-1 «Феррари» занял второе место в Кубке конструкторов, уступив «Макларену» всего 14 очков. Лучшим из пилотов команды стал Шарль Леклер, занявший третье место в общем зачёте с 356 очками.