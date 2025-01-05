Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ждали два месяца». Вассёр выразил недовольсто решениями ФИА

«Ждали два месяца». Вассёр выразил недовольсто решениями ФИА
Комментарии

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр ответил на вопрос, почему проявлял недовольство долгим разбирательством ФИА в отношении проблемы гибкого заднего антикрыла «Макларена».

«Я немного расстроен этим, потому что это очевидное преимущество, а мы ждали два месяца решения о том, законно это или нет. Когда у тебя такая гонка, как была в Монце, где четыре или пять машин держались в пределах десятой доли секунды, гибкое крыло и что-то подобное имеет огромное значение», — приводит слова Вассёра GPblog.

В сезоне-2024 Формулы-1 «Феррари» занял второе место в Кубке конструкторов, уступив «Макларену» всего 14 очков. Лучшим из пилотов команды стал Шарль Леклер, занявший третье место в общем зачёте с 356 очками.

Материалы по теме
Норрис — об уходе Сайнса из «Феррари»: это досадно. Карлос заслужил хорошее место в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android