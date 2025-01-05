Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мартин Мацик опережает Алеша Лопрайса на 2 минуты в зачёт грузовиков «Дакара»

Мартин Мацик опережает Алеша Лопрайса на 2 минуты в зачёт грузовиков «Дакара»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершается первая часть второго этапа ралли-рейда «Дакар»-2025 в зачёте грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал нидерландец Мартин Мацик, выступающий за команду MM Technology.

«Дакар»-2025, первая часть второго этапа. Грузовики:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 6.34:32.
2. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) +2:12.
3. Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT) +13:43.
4. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +28:28.

«Дакар». Грузовой зачёт после первой части 2-го этапа:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 11:48:10.
2. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +2:16.
3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) +25:59.
4. Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT) +44:01.

Материалы по теме
Кто выиграет «Дакар»? У Сайнса, Аль-Аттии и Лёба новые команды, в грузовом зачёте анархия
Кто выиграет «Дакар»? У Сайнса, Аль-Аттии и Лёба новые команды, в грузовом зачёте анархия
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android