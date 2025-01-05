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Мартин Мацик опережает Алеша Лопрайса на 2 минуты в зачёт грузовиков «Дакара»

Завершается первая часть второго этапа ралли-рейда «Дакар»-2025 в зачёте грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал нидерландец Мартин Мацик, выступающий за команду MM Technology.

«Дакар»-2025, первая часть второго этапа. Грузовики:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 6.34:32.

2. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) +2:12.

3. Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT) +13:43.

4. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +28:28.

«Дакар». Грузовой зачёт после первой части 2-го этапа:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 11:48:10.

2. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +2:16.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) +25:59.

4. Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT) +44:01.