Макс Ферстаппен назвал самого сильного напарника, с которым выступал в Ф-1

Нидерландский пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Макс Ферстаппен назвал самого сильного напарника, с которым выступал в Формуле-1.

«Определённо это Даниэль Риккардо, я смог многому у него научиться, впитать знания и добавить их к своему опыту», — приводит слова Макса Ферстаппена портал F1oversteer.

Напомним, Даниэль Риккардо выступал с Максом Ферстаппеном вместе с 2016 по 2018 год.

В сезоне-2024 австралийский гонщик выступал за итальянский гоночный коллектив «РБ». После Гран-при Сингапура, который проходил с 20 по 22 сентября, было объявлено об увольнении австралийца из команды.