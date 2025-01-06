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Издание The Race огласило лучшие составы пилотов на сезон-2025. У «Ред Булл» — 4-е место

Издание The Race огласило лучшие составы пилотов на сезон-2025. У «Ред Булл» — 4-е место
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Авторитетное издание The Race опубликовало рейтинг лучших составов пилотов в Формуле-1 в сезоне-2025.

Для составления рейтинга проводился опрос среди восьми экспертов, которые присуждали баллы командам (от 1 балла за десятое место до 25 баллов за первое). После этого все очки суммировались.

Рейтинг составов пилотов команд Формулы-1 в сезоне-2025 по версии издания The Race:

1. «Феррари» (Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон) – 183 балла.
2. «Макларен» (Ландо Норрис, Оскар Пиастри) – 158 баллов.
3. «Мерседес» (Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли) – 103 балла.
4. «Ред Булл» (Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон) – 100 баллов.
5. «Уильямс» (Карлос Сайнс, Александер Албон) – 96 баллов.
6. «Хаас» (Эстебан Окон, Оливер Берман) – 54 балла;
7. «Кик-Заубер» (Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето) – 38 баллов;
8. «Астон Мартин» (Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл) – 36 баллов.
9. «Альпин» (Пьер Гасли, Джек Дуэн) – 27 баллов.
10. «Рейсинг Буллз» (Юки Цунода, Исак Хаджар) – 13 баллов.

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