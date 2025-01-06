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Марко: Лоусон должен быть в пределах 0,3 от Ферстаппена. Этого достаточно для набора очков

Марко: Лоусон должен быть в пределах 0,3 от Ферстаппена. Этого достаточно для набора очков
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Советник австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко обозначил главное требование к пилоту команды новозеландцу Лиаму Лоусону на сезон-2025.

«Лиам должен быть в пределах трёх десятых от Макса и в квалификациях, и в гонках. Этого должно быть достаточно, чтобы зарабатывать очки в Кубке конструкторов. Также Лоусон должен неуклонно прибавлять, по возможности», — приводит слова Марко портал Planetf1.

Напомним, Лиаму 27 лет. Лоусон присоединился к молодёжной программе «Ред Булл» в 2019 году. Новозеландский пилот в минувшем сезоне Формулы-1 выступал в составе «РБ», где заменил австралийца Даниэля Риккардо после Гран-при Сингапура.

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