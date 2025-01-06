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«Остановить это безумие». Макс Ферстаппен высказался о календаре Формулы-1

«Остановить это безумие». Макс Ферстаппен высказался о календаре Формулы-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу расширения календаря Формулы-1. В прошлом сезоне было проведено 24 Гран-при.

«Алонсо и Хэмилтон однажды пригрозили, что не будут участвовать, если в календаре появится более 22 гонок? Ну а что мы можем поделать? Мы можем только попросить руководство Формулы-1 остановить это безумие. Вы и сами знаете, что пилоты на протяжении многих лет всегда были самым слабым звеном в цепи», — приводит слова Ферстаппена издание Blick.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко обозначил главное требование к пилоту команды новозеландцу Лиаму Лоусону на сезон-2025.

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