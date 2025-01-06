Карлос Сайнс показал актуальную физическую форму в межсезонье

Испанский гонщик Карлос Сайнс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как проводит время в межсезонье.

«Полностью перезарядился и готов к тренировочным сборам», — подписал фотографии Карлос.

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Напомним, в сезоне Формулы-1 2025 года Сайнс будет представлять британскую команду «Уильямс». Новым напарником Леклера станет британец Льюис Хэмилтон. В минувшем сезоне «Королевских гонок» испанец набрал 290 очков в личном зачёте, заняв пятое место в общем зачёте пилотов. «Феррари» стала второй в Кубке конструкторов.

«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота: