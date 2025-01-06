Боттас объяснил, почему новичкам Ф-1 будет тяжело в 2025 году

Вице-чемпион Формулы-1, а ныне резервист «Мерседеса», финский ветеран Валттери Боттас объяснил, почему новичкам серии в лице Андреа Кими Антонелли, Джека Дуэна, Габриэла Бортолето, Оливера Бермана и Исака Хаджара будет тяжело в предстоящем сезоне.

«Я всегда советую любому гонщику не быть излишне строгим к себе и дать себе немного времени. В этом спорте нужно многому учиться, хотя сейчас пилоты хорошо подготовлены, у них большая поддержка.

Думаю, с Бортолето всё будет нормально, но я ожидаю трудный сезон. Правила не изменятся, и машины не претерпят серьёзных изменений. Поэтому я не думаю, что сезон получится для новичков лёгким», — приводит слова Боттаса издание Racingnews365.