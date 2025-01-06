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Ферстаппен выбрал команду, выступая в которой он бы выиграл титул в прошлом сезоне раньше

Ферстаппен выбрал команду, выступая в которой он бы выиграл титул в прошлом сезоне раньше
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос, стал бы он чемпионом в минувшем сезоне Формулы-1 до Гран-при Лас-Вегаса, если бы выступал за «Макларен», «Мерседес» или «Феррари».

«Если бы речь шла о «Макларене», то я бы ответил утвердительно на этот вопрос. Что касается «Феррари», то тут я бы не был так уверен», — приводит слова Ферстаппена Blick.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в минувшем сезоне Формулы-1. Титул он обеспечил себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди британского пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством:

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