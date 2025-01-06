Ферстаппен назвал качество Переса, которое он ценит особенно

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу своего бывшего товарища по команде Серхио Переса. В новом сезоне Формулы-1 напарником нидерландца будет представитель Новой Зеландии Лиам Лоусон.

«Жаль, ведь мы были хорошей командой в течение четырёх лет – и Серхио всегда демонстрировал преданность. Это качество, которое я очень ценю», — приводит слова Ферстаппена издание Blick.

Напомним, 18 декабря «Ред Булл» сообщил, что Перес в сезоне-2025 не будет боевым пилотом команды. При этом у мексиканца есть действующий контракт с австрийской командой. Летом 2024 года стороны заключили новое соглашение сроком на два года.

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