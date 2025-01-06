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«Феррари» определилась с графиком тестов Льюиса Хэмилтона

«Феррари» определилась с графиком тестов Льюиса Хэмилтона
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» преобразовала зимнее расписание для тестов Льюиса Хэмилтона. Об этом информирует Motorsport. По сведениям источника, гоночный коллектив планирует, что Хэмилтон будет работать на трассе во Фьорано 20 и 21 января в зависимости от погоды. А в конце месяца отправится в Барселону, где также примет участие в тестах.

Также сообщается, что пока неясно, какой болид будет пилотировать британец: автомобиль сезона-2022 или 2023.

В завершившемся сезоне Формулы-1, в котором Хэмилтон выступал за «Мерседес», он занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка.

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Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце:

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