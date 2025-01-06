Мартин Мацик увеличил отрыв от Алеша Лопрайса в грузовом зачёте «Дакара»

Завершилась вторая часть второго этапа ралли-рейда «Дакар»-2025 в зачёте грузовиков. Соревнования проходят в Саудовской Аравии. Лучший результат продемонстрировал представитель Чехии Мартин Мацик, выступающий за команду MM Technology. Вторым был экипаж ещё одного чеха Алеша Лопрайса, а топ-3 замкнул экипаж литовца Вайдотаса Жалы.

«Дакар»-2025, вторая часть второго этапа. Грузовики:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 12.10:51.

2. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) +9:43.

3. Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT) +18:52.

4. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +1:17:32.

«Дакар». Грузовой зачёт после второй части 2-го этапа:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 17:24:29.

2. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +8:54.

3. Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT) +38:50.

4. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) +1:16:31.

Напомним, после первой части второго этапа Мацик опережал Лопрайса на 2:16.

Столкновение со зрителем на «Дакаре»: видео из кабины грузовика: