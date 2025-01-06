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Виталий Петров высказался о предстоящем выступлении в гонке «24 часа Дубая»

Виталий Петров высказался о предстоящем выступлении в гонке «24 часа Дубая»
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Известный российский пилот Виталий Петров поделился мнением о предстоящем участии в гонке «24 часа Дубая». Вместе с Петровом за рулём машины Mercedes-AMG GT3 EVO в составе SMP Racing будут выступать Денис Ременяко, Александр Смоляр и Кирилл Смаль. Гонка «24 часа Дубая» стартует в субботу, 11 января 2025 года. В прошлом году экипаж Петрова и Сироткина стал 11-м в своём классе.

«Уже в эти выходные — престижная 24-часовая гонка с участием полностью российского экипажа SMP Racing! И что особенно важно — выступать экипаж будет под российским флагом.

В экипаж SMP Racing вместе со мной войдут Сергей Сироткин, Александр Смоляр и Денис Ременяко. Едет экипаж в самом быстром классе – и, соответственно, будет бороться за победу в гонке.

Гонка пройдёт на трассе в Дубае. Если выбрать топ-3 самых известных и самых престижных суточных марафонов, «24 часа Дубая» обязательно будут в этой тройке. Сильные европейские гонщики стартуют в этой гонке, чтобы поддерживать форму в межсезонье. Чтобы посоревноваться с ними, оценить свой уровень, приезжают быстрые пилоты из ближневосточных и азиатских стран. В этом году среди участников будет даже лучший раллист последних лет — Калле Рованперя, на счету которого два титула чемпиона мира. Экипаж SMP Racing едет на Mercedes-AMG GT3 под номером 7, который обслуживает команда Haupt Racing Team», — написал Петров на своей странице в социальных сетях.

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