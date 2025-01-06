Ферстаппен ответил, женится ли он на Келли Пике после рождения ребёнка

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу возможной свадьбы. Напомним, в начале декабря 2024 года подруга гонщика Келли Пике сообщила, что находится в положении. У Макса поинтересовались, намерены ли они сыграть свадьбу в связи с беременностью Келли.

«Пока нет, но, вероятно, это произойдёт в ближайшее время», — приводит слова Ферстаппена Blick.

Ферстаппен и Пике встречаются с 2020 года после того, как в июле 2019 года бразильская модель рассталась с россиянином Даниилом Квятом. Во время отношений с Квятом Пике родила дочь Пенелопу, которую сейчас воспитывает Ферстаппен.

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