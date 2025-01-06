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Хаккинен: то, что происходит с Хэмилтоном, комментировать невозможно

Хаккинен: то, что происходит с Хэмилтоном, комментировать невозможно
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Чемпион Формулы-1 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен поделился мнением о выступлении гонщика Льюиса Хэмилтона в минувшем сезоне. В 2024 году Хэмилтон несколько раз не смог пробиться во второй сегмент квалификации и проиграл напарнику Джорджу Расселлу со счётом 5:19. В следующем сезоне Льюис будет выступать за «Феррари».

«Я завершил карьеру в 2001 году и в том же 2001-м начал терять преимущество. Иногда я был очень быстр, иногда скорости не было. Я потерял две или три десятых, и эти две или три десятых — очень большая проблема. Так что в тот момент я решил сказать команде: «Спасибо, это был невероятный опыт и путешествие, но пришло время уйти». Это было очень важное решение. Но так было в случае со мной. То, что происходит с Льюисом, комментировать невозможно. Я не тот человек, который может дать ответ. Его должен дать Льюис. Но у меня была такая история», — приводит слова Хаккинена PlanetF1.

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