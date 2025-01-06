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Тото Вольф попросил не ожидать от Андреа Антонелли больших результатов в 2025 году

Тото Вольф попросил не ожидать от Андреа Антонелли больших результатов в 2025 году
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о 18-летнем гонщике немецкого коллектива Андреа Кими Антонелли, который совершит свой дебют в «Королевских гонках» в 2025 году, заменив семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона.

«Если вы ожидаете, что он займёт поул-позицию в Мельбурне, выиграет гонку и сразу же поборется за чемпионство, то велик риск, что этого не произойдёт.

Необходимо принять во внимание, что ему всего 18 лет, он очень талантлив, но ему нужно сначала вырасти и наделать ошибок, и тогда риск дальнейших негативных моментов будет меньше», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

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