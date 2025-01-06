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Александер Албон отказал «Ред Булл» — GP Racing

Александер Албон отказал «Ред Булл» — GP Racing
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28-летний тайско-британский автогонщик Александер Албон, представляющий команду «Уильямс», отказал своему предыдущему коллективу «Ред Булл», сообщило издание F1oversteer со ссылкой на GP Racing.

Сообщается, что Албон отверг первую версию контракта с австрийской командой. В 2024 году Александер подписал новое соглашение с британским коллективом на сумму £ 2,5 млн в год.

В середине декабря стало известно, что мексиканской гонщик Серхио Перес принял решение покинуть «Ред Булл», а позже пресс-служба австрийской команды объявила новозеландского пилота Лиама Лоусона заменой Пересу на 2025 год.

Ранее Хельмут Марко озвучил требование к Лиаму Лоусону.

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