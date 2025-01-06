Вольф — о подписании Антонелли: Колапинто оказал непосредственное влияние

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о 18-летнем гонщике немецкого коллектива Андреа Кими Антонелли и о влиянии аргентинского пилота Франко Колапинто, выступавшего за «Уильямс» в 2024 году, на подписание итальянца.

«Франко Колапинто оказал непосредственное влияние. Внезапно все осознали, что молодые пилоты стартуют на очень высоком уровне.

Мы рассматриваем 2025 год как переходный и хотим подготовить Антонелли к 2026 году, когда всё начнётся с нуля для всех», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Антонелли, который совершит свой дебют в «Королевских гонках» в 2025 году, заменил семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона.