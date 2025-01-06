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В «Альпин» объяснили, почему выбрали двигатель «Мерседеса» на 2026 год

В «Альпин» объяснили, почему выбрали двигатель «Мерседеса» на 2026 год
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Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Оливер Оукс объяснил, почему французский коллектив предпочёл силовые агрегаты «Мерседеса» конкурирующим вариантам на 2026 год.

«Я думаю, это совершенно очевидно. Во-первых, в гибридную эпоху правил двигатель «Мерседеса» был эталоном. Во-вторых, совершенно очевидно, что клиентские команды, использующие этот силовой агрегат, конкурентоспособны в чемпионате.

И я думаю, что для нас, как для команды, это также очевидный шанс оценить себя», — приводит слова Оукса издание Racingnews365.

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