62-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли, четырёхкратный вице-чемпион мира и четырёхкратный победитель ралли «Дакар» Карлос Сайнс-старший вынужден прекратить выступление на «Дакаре»-2025.

«В связи с повреждением шасси на автомобиле №225 (Карлос Сайнс и Лукас Крус), полученным в результате аварии в первой части 48-часовой гонки «Дакар»-2025, с учётом правил ФИА было принято решение снять машину», — приводит заявление ФИА издание AS.

Сообщается, что имеющиеся повреждения на шасси запрещают продолжение гонки по соображениям безопасности.

Ранее в первой части второго этапа на одном из отрезков дистанции трёхкратный победитель «Дакара» испанец Карлос Сайнс-старший, выступающий за заводскую команду «Форда», перевернулся.