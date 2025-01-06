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Карлос Сайнс-старший вынужден прекратить выступление на «Дакаре»-2025

Карлос Сайнс-старший вынужден прекратить выступление на «Дакаре»-2025
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62-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли, четырёхкратный вице-чемпион мира и четырёхкратный победитель ралли «Дакар» Карлос Сайнс-старший вынужден прекратить выступление на «Дакаре»-2025.

«В связи с повреждением шасси на автомобиле №225 (Карлос Сайнс и Лукас Крус), полученным в результате аварии в первой части 48-часовой гонки «Дакар»-2025, с учётом правил ФИА было принято решение снять машину», — приводит заявление ФИА издание AS.

Сообщается, что имеющиеся повреждения на шасси запрещают продолжение гонки по соображениям безопасности.

Ранее в первой части второго этапа на одном из отрезков дистанции трёхкратный победитель «Дакара» испанец Карлос Сайнс-старший, выступающий за заводскую команду «Форда», перевернулся.

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