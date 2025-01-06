В зачёте внедорожников «Дакара»-2025 сменился победитель второго этапа после решения ФИА

25-летний профессиональный раллийный гонщик из Литвы Рокас Бацюшка, представляющий команду Overdrive Racing, стал победителем второго этапа «Дакара»-2025, после того как Международная автомобильная федерация (ФИА) вернула литовцу время.

Бацюшка получил штраф в 12 минут за неправильную дозаправку и потерял лидерство по итогам этапа. Но позже ему вернули время.

«Спортивный делегат ФИА объяснил, что он присутствовал на месте происшествия и может подтвердить, как экипаж не сумел вовремя выполнить процедуру дозаправки не по своей вине. В данном случае нет доказательств того, что члены экипажа не выполнили свои обязательства.

Следовательно, исходя из принципа честной конкуренции, в данном случае было бы несправедливо не компенсировать экипажу время, потерянное по не зависящим от них обстоятельствам», — говорится в отчёте ФИА.

«Дакар»-2025, внедорожники. Второй этап:

1. Рокас Бацюшка (Overdrive Racing) +9.17

2. Язид Аль-Раджи (Toyota Gazoo Racing) – 10:56.54

3. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +4.16

4. Нассер Аль-Аттия (Dacia Sandrider) +6.29…

5. Хуан Крус Якопини (Toyota Gazoo Racing) +6.45

6. Матье Серрадори (Century Racing) +9.59

7. Себастьен Лёб (Dacia Sandrider) +13.08

8. Маттиас Экстрём (Toyota Gazoo Racing) +13.42

9. Тоби Прайс (Toyota Gazoo Racing) +14.14

10. Бенедиктас Ванагас (Toyota Gazoo Racing) +23.01