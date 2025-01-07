Хюлькенберг — о форме Хэмилтона: не знаю происходившего в «Мерседесе», Льюис великолепен

37-летний немецкий автогонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг, представляющий команду «Кик-Заубер», высказался о форме семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона, являющегося пилотом «Феррари».

«В работе с машинами во время действия регламента с граунд-эффектом всё дело в выборе нужного времени, и, честно говоря, я думаю, что у Льюиса был слабый момент на протяжении этого периода. Он регулярно был разочарован неудачной квалификацией, и, конечно, я не знаю подробностей происходившего в «Мерседесе», но ему противостоял Джордж [Расселл], который уже является очень быстрым и цельным пилотом.

Расселл показал несколько действительно сильных выступлений и обладает хорошим темпом, так что как гонщика, даже такого опытного, как Льюис, это может задевать и раздражать.

Мы все хотим бросить вызов своим товарищам по команде и победить их, но в Лас-Вегасе вы видели, насколько хорош Льюис, он прорвался с десятой позиции, и его нельзя сбрасывать со счетов. Так что он по-прежнему великолепен», — приводит слова Хюлькенберга издание Racingnews365.