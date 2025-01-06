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Карлос Сайнс-старший прокомментировал свой последний этап на «Дакаре»-2025

Карлос Сайнс-старший прокомментировал свой последний этап на «Дакаре»-2025
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62-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли, четырёхкратный вице-чемпион мира и четырёхкратный победитель ралли «Дакар» Карлос Сайнс-старший прокомментировал итоги второго — и последнего для себя — этапа «Дакара»-2025.

«Подводя итог, могу сказать, что у нас всё пошло наперекосяк. Вчера мы попали в аварию и потеряли довольно много времени. Потом мы заблудились в одном месте, потом сегодня утром у нас случился ещё один прокол, а потом мы потеряли много времени в месте, где не могли найти дорогу.

Ожидали, что этот 48-часовой этап будет огромным испытанием для всех участников. Так оно и оказалось. После такого переворота у меня до сих пор болит спина, но всё будет хорошо», — приводит слова Сайнса-старшего издание Motorsport.

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