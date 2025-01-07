Сайнс высказался о Леклере после ухода из «Феррари»

Испанский гонщик Карлос Сайнс поделился мнением о выступлении в «Феррари» вместе с монегаском Шарлем Леклером. В следующем сезоне Формулы-1 Сайнс будет выступать за «Уильямс», а новым напарником Леклера станет Льюис Хэмилтон.

«С Шарлем мы боролись за победы, а не за восьмое место. Когда выступаешь с таким конкурентоспособным соперником, как он, всё становится более напряжённым и сложным. Тем не менее я горжусь тем, чего мы достигли за четыре года: однажды он был впереди, в другой раз — я. Четыре года без происшествий и драмы, но всегда с захватывающими сражениями на трассе. Я надеюсь, это запомнят и однажды оценят», — приводит слова Сайнса GPblog со ссылкой на Corriere della Sera.

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«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота: