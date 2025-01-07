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Росберг дал совет Норрису, как победить Ферстаппена

Росберг дал совет Норрису, как победить Ферстаппена
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о соперничестве между пилотом «Макларена» Ландо Норрисом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в прошлом сезоне.

«Нельзя просто бросаться вперёд и ожидать, что соперник каждый раз будет уходить с дороги. Должен быть определённый предел. Но на данный момент правила позволяют Максу это делать. Конечно, Макс хорош, но такой подход слишком экстремальный. Так что, возможно, Ландо нужно немного поднажать в этом аспекте. Ему нужно проанализировать каждую битву колесо в колесо, в которой Макс Ферстаппен участвовал на протяжении последних трёх лет. Каждую из них. Команде нужно подготовить фрагменты видео, а ему – изучать их. Изучать и изучать, чтобы понять, что он мог бы сделать лучше, чтобы победить Макса в таких ситуациях», — сказал Росберг в подкасте Sky Sports F1.

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