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Цунода: в 2024-м я выступал хорошо, но не получил такого признания, как другие гонщики

Цунода: в 2024-м я выступал хорошо, но не получил такого признания, как другие гонщики
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Гонщик «Рейсинг Буллз» Юки Цунода ответил на вопрос по поводу решения «Ред Булл» сделать новозеландца Лиама Лоусона боевым пилотом со следующего сезона Формулы-1.

«Думаю, отчасти это моя вина, потому что в первый год я не был готов к тому, чтобы давать результат сразу. Это отчасти создаёт представление обо мне. В 2024 году я выступал хорошо, но при этом чувствую, что не получил такого признания, как другие гонщики. Но с этим ничего не поделать. Естественно, я просто буду продолжать делать то, что делаю, и доказывать их неправоту», — приводит слова Цуноды издание Autosport.

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