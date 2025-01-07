Цунода: в 2024-м я выступал хорошо, но не получил такого признания, как другие гонщики

Гонщик «Рейсинг Буллз» Юки Цунода ответил на вопрос по поводу решения «Ред Булл» сделать новозеландца Лиама Лоусона боевым пилотом со следующего сезона Формулы-1.

«Думаю, отчасти это моя вина, потому что в первый год я не был готов к тому, чтобы давать результат сразу. Это отчасти создаёт представление обо мне. В 2024 году я выступал хорошо, но при этом чувствую, что не получил такого признания, как другие гонщики. Но с этим ничего не поделать. Естественно, я просто буду продолжать делать то, что делаю, и доказывать их неправоту», — приводит слова Цуноды издание Autosport.

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