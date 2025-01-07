Ферстаппен высказался о решении отправить его в Руанду, чтобы отбывать наказание за брань

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прояснил отношение к решению Международной автомобильной федерации (ФИА) обязать его участвовать в общественных работах в Руанде за использование нецензурной лексики во время пресс-конференции. Подобная мера была применена к нидерландскому пилоту в прошлом сезоне Формулы-1.

«Я поговорил с президентом, и мы договорились, что на праздничной церемонии ФИА в Руанде я буду участвовать в специальном детском проекте. Кстати, это было очень весело – наконец-то было принято разумное решение», — приводит слова нидерландского пилота издание Blick.

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