Питер Байер: «Феррари» и «Хаас» сотрудничают теснее, чем «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз»

Генеральный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер ответил на вопрос по поводу сотрудничества команды с гоночным коллективом из Австрии «Ред Булл».

«Я провёл достаточно времени в ФИА и знаю, как сотрудничают другие команды. Я уже говорил на днях и могу повторить это ещё раз – я точно знаю, что «Феррари» и «Хаас» работают теснее, чем «Ред Булл» и мы. Это жёсткая конкуренция. Все втайне знают, что невозможно ехать быстрее только потому, что получаешь подвеску или коробку передач откуда-то ещё. Это лишь гарантия, что небольшие команды могут лучше инвестировать своё время и деньги», — приводит слова Байера PlanetF1.

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