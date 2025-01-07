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Юки Цунода перечислил качества, в которых добился прогресса как гонщик

Юки Цунода перечислил качества, в которых добился прогресса как гонщик
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Японский гонщик «Рейсинг Буллз» Юки Цунода поделился мнением о своём прогрессе.

«Я просто сосредотачиваюсь на том, что могу контролировать, и принимаю ситуацию. Уверен, могу работать лучше, чем считается. Я бы сказал, что добился прогресса в коммуникации, в основном это касается моих выражений по радио. Что касается спокойствия, то я бы сказал, что прогресс есть и в этом. Кроме того, даю больше технической обратной связи. Стал более сосредоточенным. Я определённо чувствую улучшение и очень доволен этим. Что мне ещё нужно улучшить, так это техническую обратную связь. Особенно в том, что касается количества отзывов, которые можно дать во время гонки», — приводит слова Цуноды издание Autosport.

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