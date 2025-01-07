Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я в замешательстве». Мартин Брандл раскритиковал Илона Маска

«Я в замешательстве». Мартин Брандл раскритиковал Илона Маска
Комментарии

Бывший британский гонщик Формулы-1, а ныне телевизионный комментатор и эксперт Мартин Брандл раскритиковал бизнесмена Илона Маска.

«Я в замешательстве. Мне нравится X. Эта социальная сеть долгое время очень хорошо служила Формуле-1, Sky, мне и людям вокруг. Но Илон Маск ежедневно вмешивается во все дела. Чувствую необходимость уйти куда-нибудь ещё», — написал Брандл на своей странице в социальной сети X.

В конце декабря прошлого года стало известно, что Брандл стал офицером ордена Британской империи (OBE) за заслуги в области автоспорта и спортивного телевещания.

Материалы по теме
Мартин Брандл произведён в офицеры ордена Британской империи

Дэвид Култхард проехал по трассе в Кьялами на машине Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android