«Я в замешательстве». Мартин Брандл раскритиковал Илона Маска

Бывший британский гонщик Формулы-1, а ныне телевизионный комментатор и эксперт Мартин Брандл раскритиковал бизнесмена Илона Маска.

«Я в замешательстве. Мне нравится X. Эта социальная сеть долгое время очень хорошо служила Формуле-1, Sky, мне и людям вокруг. Но Илон Маск ежедневно вмешивается во все дела. Чувствую необходимость уйти куда-нибудь ещё», — написал Брандл на своей странице в социальной сети X.

В конце декабря прошлого года стало известно, что Брандл стал офицером ордена Британской империи (OBE) за заслуги в области автоспорта и спортивного телевещания.

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