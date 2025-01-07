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Сайнс: многие не знают, насколько быстр Албон

Сайнс: многие не знают, насколько быстр Албон
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Испанский пилот Карлос Сайнс поделился мнением об Александере Албоне, который станет его новым напарником в «Уильямсе».

«Я оцениваю его не только как действительно хорошего гонщика, но и как замечательного человека. Думаю, если вы спросите остальных 19 пилотов, кто из гонщиков по-настоящему хороший парень, все они назвали бы Алекса.

Я никогда не был товарищем по команде с Алексом, никогда не видел его данных, но я спрашивал о нём у Ландо, Шарля и Джорджа. Они гонялись с ним. И все они говорят, что многие не знают, насколько Алекс быстр. Все они говорили мне, что он действительно очень и очень хороший гонщик, суперталантливый и супербыстрый», — сказал Сайнс в подкасте Beyond the Grid.

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«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота:

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