Экипаж Себастьена Лёба перевернулся на третьем этапе «Дакар»-2025
Прославленный французский гонщик Себастьен Лёб перевернулся на 12-м километре третьего этапа престижного ралли-рейда «Дакар»-2025. Соревнования продолжаются в настоящий момент. Себастьен выступает в зачёте внедорожников.
Сообщается, что ни Лёб, ни его штурман Фабиан Луркин не пострадали и смогли продолжить выступление. Однако снова остановились на 63-м километре.
Напомним, после второго этапа экипаж Лёба занимал седьмое место. Лидером является экипаж литовского гонщика Рокаса Бацюшки. Вторым идёт экипаж саудовского спортсмена Язида Аль-Раджи, а топ-3 замыкает экипаж Хенка Латегана (ЮАР).
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