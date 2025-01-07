Экипаж Себастьена Лёба перевернулся на третьем этапе «Дакар»-2025

Прославленный французский гонщик Себастьен Лёб перевернулся на 12-м километре третьего этапа престижного ралли-рейда «Дакар»-2025. Соревнования продолжаются в настоящий момент. Себастьен выступает в зачёте внедорожников.

Сообщается, что ни Лёб, ни его штурман Фабиан Луркин не пострадали и смогли продолжить выступление. Однако снова остановились на 63-м километре.

Напомним, после второго этапа экипаж Лёба занимал седьмое место. Лидером является экипаж литовского гонщика Рокаса Бацюшки. Вторым идёт экипаж саудовского спортсмена Язида Аль-Раджи, а топ-3 замыкает экипаж Хенка Латегана (ЮАР).

Материалы по теме В зачёте внедорожников «Дакара»-2025 сменился победитель второго этапа после решения ФИА

Главные новости дня: