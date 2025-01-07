«Феррари» кардинально изменит окрас болида 2025 года — AutoRacer

Команда Формулы-1 «Феррари» кардинально изменит окрас нового болида 2025 года, который будет представлен 18 февраля в Лондоне (Великобритания), сообщает издание AutoRacer.

Причиной же для этого отчасти послужили новые правила, согласно которым минимальный вес машины увеличится с 798 до 800 кг. Команда из Маранелло оставит меньше не покрытых краской частей. Также поменяется и оттенок красного – он станет более насыщенным.

Напомним, в сезоне-2025 итальянский коллектив представят монегаск Шарль Леклер и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.

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