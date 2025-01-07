Сайнс: в «Торо Россо» хотели любой ценой столкнуть меня с Ферстаппеном

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший высказался о конкуренции со звёздным нидерландцем Максом Ферстаппеном во времена выступлений за «Торо Россо».

«Соперничество с Максом имело место, но в команде хотели любой ценой устроить столкновение ради отбора в «Ред Булл». С Ландо также было соперничество, но не такое напряжённое. В «Феррари» всё было иначе.

С Шарлем мы боролись за победы, а не за восьмые места. В борьбе с таким конкурентоспособным соперником всё становится сложнее. Вот почему я горжусь тем, как мы выступали четыре года. Четыре года без инцидентов, но всегда очень близко на трассе. Надеюсь, что это запомнят и оценят», — приводит слова Сайнса Corriere della Sera.