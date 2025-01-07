Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс: в «Торо Россо» хотели любой ценой столкнуть меня с Ферстаппеном

Сайнс: в «Торо Россо» хотели любой ценой столкнуть меня с Ферстаппеном
Комментарии

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший высказался о конкуренции со звёздным нидерландцем Максом Ферстаппеном во времена выступлений за «Торо Россо».

«Соперничество с Максом имело место, но в команде хотели любой ценой устроить столкновение ради отбора в «Ред Булл». С Ландо также было соперничество, но не такое напряжённое. В «Феррари» всё было иначе.

С Шарлем мы боролись за победы, а не за восьмые места. В борьбе с таким конкурентоспособным соперником всё становится сложнее. Вот почему я горжусь тем, как мы выступали четыре года. Четыре года без инцидентов, но всегда очень близко на трассе. Надеюсь, что это запомнят и оценят», — приводит слова Сайнса Corriere della Sera.

Материалы по теме
Фото
Карлос Сайнс показал актуальную физическую форму в межсезонье
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android