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Журналист раскрыл зарплату Ньюи в «Астон Мартин»

Журналист раскрыл зарплату Ньюи в «Астон Мартин»
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Журналист Sky Sports F1 Крейг Слейтер рассказал о сумме зарплаты Эдриана Ньюи в «Астон Мартин».

«Больше всего я уверен в цифрах, в открытом доступе есть информация про $ 25 млн в год, а премии могут увеличить эту сумму ещё наполовину. Контракт с Ньюи рассчитан на пять лет, но на самом деле он бессрочный, потому что Эдриан является акционером команды.

Представителем Ньюи был Эдди Джордан. Торги начинались с $ 50 млн, но Стролл-старший смог сбить цену. Так мне сказали. Но Мартин Брандл всегда говорил, что Ньюи платят позорно мало», — приводит слова Слейтера Sky Sports.

Напомним, Ньюи начнёт работу в команде уже в марте 2025 года.

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