Эксперт рассказал о важных изменениях в характере Норриса в 2024 году

Бывший гонщик IndyCar, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Хинчклифф рассказал об изменениях в поведении Ландо Норриса в ходе сезона-2024 Формулы-1.

«Он стал верить в себя, и если посмотреть на то, как Ландо говорил о себе в первой половине года, и на то, что он говорил во второй, то вы увидите разницу. И она очень заметная. Каждый спортсмен очень строг к себе. Ландо был публично так строг к себе, а во второй половине года вы этого не слышали», — сказал Хинчклифф в эфире подкаста Red Flags.

Напомним, по итогам сезона 2024 года Норрис стал вторым в личном зачёте чемпионата мира, а команда «Макларен» завоевала Кубок конструкторов.