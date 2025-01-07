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Эксперт рассказал о важных изменениях в характере Норриса в 2024 году

Эксперт рассказал о важных изменениях в характере Норриса в 2024 году
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Бывший гонщик IndyCar, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Хинчклифф рассказал об изменениях в поведении Ландо Норриса в ходе сезона-2024 Формулы-1.

«Он стал верить в себя, и если посмотреть на то, как Ландо говорил о себе в первой половине года, и на то, что он говорил во второй, то вы увидите разницу. И она очень заметная. Каждый спортсмен очень строг к себе. Ландо был публично так строг к себе, а во второй половине года вы этого не слышали», — сказал Хинчклифф в эфире подкаста Red Flags.

Напомним, по итогам сезона 2024 года Норрис стал вторым в личном зачёте чемпионата мира, а команда «Макларен» завоевала Кубок конструкторов.

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